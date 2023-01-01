Электронный больничный лист
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Электронный больничный лист в Москве

Мы рады предложить вам услугу по оформлению и покупке больничного листа. Конечно, никто не хочет заболевать или получать травму, но если это происходит, важно получить соответствующий документ, который позволит оставаться на больничном от и до полного выздоровления, не беспокоясь о финансовых потерях или потере работы.

Покупая электронный больничный лист у нас, вы можете быть уверены в том, что он будет в базе данных ФСС и на сайте Госуслуг.

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Электронный больничный лист

Электронный больничный лист – это инновационная технология ведения медицинских документов, которая помогает сократить бумажную работу в медицинских учреждениях и ускорить процесс выдачи больничных листов для пациентов.


Для того чтобы получить электронный больничный лист, пациенту необходимо обратиться к врачу и получить рецепт на лечение. Затем, с помощью специального онлайн-сервиса, нужно зарегистрироваться на портале государственных услуг Москвы и подать заявку на выдачу больничного листа.

Врач, который назначил лечение, может подтвердить выдачу больничного листа в электронном виде, после чего он будет доступен пациенту в личном кабинете на портале государственных услуг. После окончания больничного листа и завершения лечения, пациент должен сдать его в медицинское учреждение, где он будет закреплен за конкретным пациентом в электронном виде. В нашем случае вам достаточно позвонить нам и мы откроем больничный лист без предоплаты, вы получите уникальный код, который можно быстро проверить в личном аккаунте на сайте Госуслуги и уже после проверки оплатить.


Одним из главных преимуществ покупки электронного больничного листа является быстрота и удобство получения документа, а также возможность сразу получить электронный рецепт на лечение. Это позволяет избежать дополнительных затрат времени и ресурсов на посещение медицинского учреждения для получения бумажного документа.


Кроме того, электронный больничный лист дает возможность врачам более эффективно контролировать лечение пациентов, следить за результатами и рекомендовать необходимые изменения в терапии. Это повышает качество медицинской помощи и способствует улучшению здоровья населения.


Электронный больничный лист в Москве является одной из самых перспективных инновационных технологий в медицине, которая позволяет сделать лечение более эффективным, быстрым и удобным для пациентов и врачей. Он продолжит развиваться и улучшаться в будущем, становясь еще более доступным и интуитивно понятным для всех пользователей.

Наши преимущества 
Почему стоит открыть больничный лист у нас?
Оперативное оформление электронного больничного листа
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Как происходит оформление
Как купить электронный больничный лист online
Оформление заказа
Позвоните нам по указанному номеру телефона и оператор call-центра примет у вас все необходимые данные.

Проверка
После того как заявка принята в работу, в течение часа оператор отправит вам ваш личный номер электронного больничного, по нему вы сможете проверить его на сайте www.gosuslugi.ru

Оплата
После успешной проверки оплачиваете полную стоимость больничного листа переводом на банковскую карту.

Отзывы наших клиентов
Что клиенты говорят о нас
Большое спасибо! Я даже не знала что есть такая возможность, открыла больничный лист за пару часов, отдел кадров проверил по базе, все в порядке, буду обращаться еще!
Наталья, г. Москва
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Невероятно, за не большие деньги отпуск на 10 дней себе обеспечила, огромное спасибо.
Светлана, г. Одинцово
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Заказала - все сделали быстро, не знала что вот так можно купить подобную услугу в интернете, благодарю и буду всем рекомендовать!
Александра, г. Москва
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В каких случаях требуется электронный больничный лист?

  1. Болезнь – если сотруднику необходимо отдохнуть и остаться в постели из-за вируса, гриппа, ОРВИ и других заболеваний.

  2. Травма– если работник получил травму, которая мешает ему исполнять свои обязанности на работе.

  3. Операция – если работник прошел операцию и ему необходимо время на выздоровление.

  4. Беременность и роды – если работница беременна и ей необходимо время на беременность и послеродовой период.

  5. Уход за членом семьи – если работнику необходимо взять отпуск по уходу за членом семьи, который тоже нуждается в лечении.

  6. Карантин – если работник находится под наблюдением из-за потенциальной опасности для окружающих (например, из-за заражения коронавирусом).

  7. Психологическое состояние – если работник нуждается в отдыхе из-за стресса, депрессии или других психологических проблем.

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